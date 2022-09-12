Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".



"Одна із головних порад, яку нам давали наші партнери з США - співпрацювати з ЄС та Великою Британією у сфері енергетичної безпеки. США намагаються залучити країни Близького Сходу, щоб уникнути енергетичної кризи в Європі. Саме тому, я думаю, що Путіну не вдасться збурити європейське суспільство на протести через підвищення тарифів. Оскільки ми бачимо прекрасну комунікацію урядів країн Європі та суспільства. Всі вже прекрасно розуміють, хто створює енергетичну кризу для Європи", - пояснила Гопко.

Екснардепка наголосила на важливості допомоги від США для подолання енергетичної кризи.

"Нам зараз важливо правильно використовувати допомогу від США. Важливо до кінця вересня використати пакет допомоги у $40 млрд. Також важливо, щоб конгрес США голосував за продовження виділення допомоги Україні. Тільки так ми зможемо подолати енергетичну кризу разом з ЄС", - додала вона.

Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.

Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку

У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.

Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".

РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".

4 вересня стало відомо, що Європейська організація ядерних досліджень розробляє план зупинки своїх прискорювачів часток, зокрема й великого адронного колайдера, якщо у Франції не вистачить електрики через енергетичну кризу в Європі

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