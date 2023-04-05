Про це пише Politico.

"Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською Комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня", - зазначає видання з посиланням на європейських дипломатів.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.