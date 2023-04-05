ЄС розпочне обговорення 11-го пакету санкцій проти РФ після Великодня, – Politico
Євросоюз розпочне обговорення нового пакету санкцій проти Росії після Великодня, який християни західного обряду відзначають 9 квітня
Про це пише Politico.
"Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською Комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня", - зазначає видання з посиланням на європейських дипломатів.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.
- 4 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку 11-го пакету санкцій проти РФ.
- Країни Європейського Союзу 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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