Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Багато країн ЄС вже визнали Росію державою - спонсоркою тероризму. Багато країн визнали геноцид українського народу. Вже визнано злочин Росії щодо катастрофи літака з польським керівництвом під Смоленськом. У Гаазі триває суд про визнання вини Росії щодо Малазійського літака, який було збито над окупованим Донбасом. Росія відповідальна за депортацію українського населення з окупованих територій. Відбувається виснаження генофонду українського народу, вивозяться діти", - наголосив Войтко.

За словами дипломата, російські злочини стануть основою міжнародного трибуналу, який планується створити для засудження злочинів РФ.

"ЄС та НАТО найближчим часом планують звернутися з заявою, де засудять РФ і закличуть Росію вивести війська з української території. Це може відбутися або до кінця грудня, або на початку січня. Ці дії розпочнуть процес не тільки засудження РФ, а притягнення Росії до відповідальності", - підкреслив Войтко.

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