Про це передає Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, посилить чинні інформаційні операції, звинувачуючи український уряд у пригніченні релігійної свободи в Україні", - йдеться у звіті ISW.

Як зазначається, один проросійський telegram-канал опублікував пост, у якому стверджує, що СБУ провела обшуки в російських православних храмах у дев’яти українських областях, і звинуватив СБУ у проведенні "свавільних терористичних обшуків для затримання російських православних священнослужителів".

"Цей наратив містить елементи кількох російських інформаційних операцій, спрямованих на неправдиве зображення України як утискувача російські релігійні меншини", - вважають експерти.

В Інститут наголошують, що Україна не атакує релігійну свободу чи східне православ’я. Президент України Володимир Зеленський 2 грудня підписав указ про персональні санкції проти представників релігійних організацій, пов’язаних з російською владою. Цей указ спрямований проти пов’язаних з Кремлем елементів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як відомо, УПЦ МП не є самостійною релігійною організацією. УПЦ МП є підконтрольною Кремлю філією Російської православної церкви в Україні.

Експерти нагадують, що УПЦ МП матеріально підтримала анексію Росією Криму та вторгнення на Схід України у 2014 році і продовжує підтримувати нинішнє вторгнення Росії.

Також, ймовірно, протягом наступних трьох місяців Кремль посилить інформаційні операції зі звинуваченнями України в утиску свободи преси, наголошують в ISW.

Кремль посилив інформаційні операції про те, що Україна атакувала свободу преси ще на початку 2021 року після того, як Україна заборонила три відомі проросійські телеканали, пов’язані з ключовим союзником Путіна Віктором Медведчуком.

Відомо, що 13 грудня українська Верховна Рада прийняла закон про медіа, який відповідає умовам членства в Європейському Союзі. Цей закон розширює повноваження українських державних цензорів щодо ЗМІ, включно з онлайн-ЗМІ, забороняє розповсюджувати російську пропаганду чи інформацію, яка принижує українську мову або захищає радянський режим, який панував у 1917-1991 роках, і встановлює нормативні співвідношення для україномовного контенту проти російськомовного контенту на радіостанціях.

"Ця політика не ставить поза законом російськомовні ЗМІ чи використання російської мови в Україні, але вживає заходів для збереження використання української мови проти кампанії культурного геноциду Кремля, який прагне викорінити поняття унікальної української культурної ідентичності", - кажуть аналітики.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. У приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.

Вже 30 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП), що на Закарпатті.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня. Під санкції проти священнослужителів УПЦ МП потрапили і намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь), і екснардеп Вадим Новинський.

Також 2 грудня Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях.

Вже 7 грудня до 12 років ув’язнення було засуджено священника УПЦ (МП), який передавав російським загарбникам інформацію про пересування та розміщення ЗСУ в Сєверодонецьку.

14 грудня Росія в рамках обміну полоненими отримала від України священника УПЦ Московського патріархату.

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