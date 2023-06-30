Про це пише Reuters.

Угода охоплює мРНК, векторні та білкові вакцини та не стосується чинних угод щодо вакцини від COVID-19 між ЄС і виробниками вакцин, включаючи Pfizer.

У Єврокомісії зазначили, що пандемія коронавірусу показала необхідність кращої підготовки ​​до майбутніх надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

Угода гарантує, що компанії готові "реагувати на кризу", підтримуючи свої потужності в актуальному стані та контролюючи свої ланцюжки поставок, "включаючи накопичення, якщо це необхідно", заявила Єврокомісія. Якщо буде оголошено нову надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, компанії "швидко почнуть виробництво".

Але активісти щодо справедливості вакцин заявили, що ЄС ризикує повторити те, що Всесвітня організація охорони здоров’я назвала "вакцинальним апартеїдом" під час COVID-19. Йдеться про те, що країни, що розвиваються, були відправлені в кінець черги за вакцинами, а розвинені країни мали їх надлишок.