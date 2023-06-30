ЄС уклав угоду з Pfizer та іншими компаніями на постачання вакцин на випадок майбутньої пандемії
Єврокомісія домовилася з Pfizer і ще кількома компаніями про резервування потужностей для виготовлення до 325 млн вакцин на рік на випадок майбутньої пандемії
Про це пише Reuters.
Угода охоплює мРНК, векторні та білкові вакцини та не стосується чинних угод щодо вакцини від COVID-19 між ЄС і виробниками вакцин, включаючи Pfizer.
У Єврокомісії зазначили, що пандемія коронавірусу показала необхідність кращої підготовки до майбутніх надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.
Угода гарантує, що компанії готові "реагувати на кризу", підтримуючи свої потужності в актуальному стані та контролюючи свої ланцюжки поставок, "включаючи накопичення, якщо це необхідно", заявила Єврокомісія. Якщо буде оголошено нову надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, компанії "швидко почнуть виробництво".
Але активісти щодо справедливості вакцин заявили, що ЄС ризикує повторити те, що Всесвітня організація охорони здоров’я назвала "вакцинальним апартеїдом" під час COVID-19. Йдеться про те, що країни, що розвиваються, були відправлені в кінець черги за вакцинами, а розвинені країни мали їх надлишок.
- 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19.
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