ЄС виділить Україні 600 млн євро, - віцепрезидент Єврокомісії
Єврокомісія прийняла рішення щодо виділення Україні траншу макрофінансової допомоги - 600 млн євро
Про це в коментарі РБК-Україна сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
"Комісія прийняла рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 600 млн євро. Це виплата в рамках програми на загальну суму 1,2 млрд євро", - повідомив він.
Єврокомісар зазначив, що Україна виконала всі умови для траншу.
"Україна виконала узгоджені політичні умови, що разом з прогресом щодо програми України з МВФ дозволило комісії прийти до позитивного рішення. Фактична виплата коштів відбудеться наприкінці жовтня",- заявив Домбровскіс.
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