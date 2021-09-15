ЄС виділить Україні 600 млн євро, - віцепрезидент Єврокомісії

Про це в коментарі РБК-Україна сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"Комісія прийняла рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 600 млн євро. Це виплата в рамках програми на загальну суму 1,2 млрд євро", - повідомив він.

Єврокомісар зазначив, що Україна виконала всі умови для траншу.

"Україна виконала узгоджені політичні умови, що разом з прогресом щодо програми України з МВФ дозволило комісії прийти до позитивного рішення. Фактична виплата коштів відбудеться наприкінці жовтня",- заявив Домбровскіс.

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