Про це у twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги на суму €500 млн в рамках Європейського фонду миру (EFP) і додаткові €45 млн для місії військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу безпекову допомогу, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", - пише Кулеба.

У повідомленні Ради ЄС зазначається, що сьогоднішнім рішення вона "посилює підтримку України в захисті її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також у захисті цивільного населення від російської агресивної війни".

Загалом, з сьомим пакетом допомоги, загальний внесок ЄС у рамках EPF становитиме €3,6 млрд.

Своєю чергою додаткові €45 млн були надані для Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). Основною метою цієї допомоги наразі є забезпечення необхідного нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності українських військових.

2 лютого, напередодні саміту Україна – ЄС євродепутати підтвердили свою відданість членству України в ЄС, а також закликали країни Євросоюзу посилити підтримку Києва.

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