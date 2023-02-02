ЄС виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн і додаткові €45 млн для місії військової допомоги
У четвер, 2 лютого, Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн та ще додаткові €45 млн для місії військової допомоги
Про це у twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги на суму €500 млн в рамках Європейського фонду миру (EFP) і додаткові €45 млн для місії військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу безпекову допомогу, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", - пише Кулеба.
У повідомленні Ради ЄС зазначається, що сьогоднішнім рішення вона "посилює підтримку України в захисті її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також у захисті цивільного населення від російської агресивної війни".
Загалом, з сьомим пакетом допомоги, загальний внесок ЄС у рамках EPF становитиме €3,6 млрд.
Своєю чергою додаткові €45 млн були надані для Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). Основною метою цієї допомоги наразі є забезпечення необхідного нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності українських військових.
- 2 лютого, напередодні саміту Україна – ЄС євродепутати підтвердили свою відданість членству України в ЄС, а також закликали країни Євросоюзу посилити підтримку Києва.
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