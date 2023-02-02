Про це йдеться в резолюції Європарламенту, ухваленій 2 лютого.

Документ ухвалили 489 голосами за, 36 депутатів висловилися проти, 49 утрималися.

У резолюції Європарламенту викладено очікування від майбутнього саміту політичних лідерів ЄС і України в Києві 3 лютого.

Зокрема, говорячи про перспективу членства України в ЄС, євродепутати вимагають від ЄС "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки, щоб забезпечити приєднання України до єдиного ринку ЄС". Водночас євродепутати наголосили: приєднання є процесом, заснованим на заслугах, який передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання відповідних реформ і критеріїв вступу. Тому вони закликали українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи для ефективного узгодження з критеріями членства в ЄС.

Європарламент також закликав країни – члени ЄС збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Говорячи про майбутній саміт Україна – ЄС, європарламентарії пропонують визначити пріоритетним комплексний пакет заходів із відновлення для України.

"Цей пакет має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Підтримка сприятиме подальшому економічному зростанню в Україні після війни", – йдеться в резолюції.

Оцінюючи потреби України у відбудові, у резолюції також повторили заклик використовувати заморожені активи російського Центрального банку, а також активи російських олігархів для фінансування післявоєнної реконструкції.

Окрім того, євродепутати закликали країни – члени Євросоюзу прийняти десятий пакет санкцій проти Москви якнайшвидше та постійно й активно пропонувати нові сектори та осіб, проти яких буде запроваджено обмеження.

Парламент закликав накласти санкції на такі компанії, як "Лукойл" і "Росатом", які все ще присутні на ринку ЄС, а також щодо посадових осіб, причетних до протиправних дій, включаючи примусові депортації та проведення фальшивих референдумів на окупованій українській території.

У резолюції також міститься заклик до негайного та повного ембарго на імпорт ЄС викопного палива та урану з Росії, до повної відмови від газопроводів Nord Stream 1 і 2 у Балтійському морі.

Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві. На саміті однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.

2 лютого в Київ для участі в саміті прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії, а також 15 єврокомісарів. Напередодні саміту відкрили спільні консультації уряду України та Єврокомісії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb