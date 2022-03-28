ЄС зможе позбутися залежності від поставок російського газу протягом двох років, - Жозеп Боррель
Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, але займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію
Про це сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель, повідомляє Українська правда, передає "Еспресо. TV".
"Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль", - сказав Жозеп Боррель і додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.
- Нагадаємо, РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель
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