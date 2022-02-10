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Головна війна з Росією Ескалацією в морі РФ домагається згоди з її баченням Мінських угод від Макрона, який хоче виглядати миротворцем і виграти вибори, - нардеп Осадчук
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Ескалацією в морі РФ домагається згоди з її баченням Мінських угод від Макрона, який хоче виглядати миротворцем і виграти вибори, - нардеп Осадчук

10 лютого, 2022 четвер
19:21
війна з Росією Андрій Осадчук

Нардеп Андрій Осадчук вважає, що візит президента Франції Еммануеля Макрона до Росії спричинив новий виток ескалації навколо України

Про це він сказав у ефірі "Змістовно" на Еспресо.TV.

На думку Осадчука, заява прем'єра Великої Британії Джонсона про найближчі дні як "найнебезпечніший момент" довкола України - це реакція на невдалі дипломатичні спроби Макрона.

"Він не збирався їхати ні до Москви, ні до Києва, бо в нього зараз передвиборча кампанія. Йому треба вигравати вибори президента Франції у квітні. Так склались обставини і Макрон вирішив скористатися цією ситуацією, щоб продемонструвати лідерство. Є певний позитив, бо він в Москві не здав позиції України, але він хотів однозначно повернутися в Париж миротворцем, переможцем, людиною, яка вирішила конфлікт в Європі. І Путін був не готовий давати йому такий подарунок", - вважає нардеп.

Він зауважив, що як тільки Макрон повернувся до Парижу з'явилась інформація, що Росія готує маневри в Чорному морі.

"Заява Джонсона і я абсолютно вірю цим даним розвідки і політиків, що вони спеціально ексалюють, щоб дати чіткий сигнал Макрону: "Або ти з нами будеш погоджуватися", мова йде про виконання Мінських угод в їх трактуватнні, або "ми будемо поводитися, як будемо і подарунків від нас не чекай".
Візит Макрона був непоганий для нас, бо він не здав наші інтереси, але з іншого боку, ми отримали певну ескалацію з боку Москви. Це наслідок дій французької дипломатії", - підсумував Осадчук.
 

 
  • 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя. 
  • МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України. 
  • Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "повзучою окупацією" та закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.
 

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Росія
Франція
Еммануель Макрон
ескалація конфлікту
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