Ескалацією в морі РФ домагається згоди з її баченням Мінських угод від Макрона, який хоче виглядати миротворцем і виграти вибори, - нардеп Осадчук

Про це він сказав у ефірі "Змістовно" на Еспресо.TV.



На думку Осадчука, заява прем'єра Великої Британії Джонсона про найближчі дні як "найнебезпечніший момент" довкола України - це реакція на невдалі дипломатичні спроби Макрона.



"Він не збирався їхати ні до Москви, ні до Києва, бо в нього зараз передвиборча кампанія. Йому треба вигравати вибори президента Франції у квітні. Так склались обставини і Макрон вирішив скористатися цією ситуацією, щоб продемонструвати лідерство. Є певний позитив, бо він в Москві не здав позиції України, але він хотів однозначно повернутися в Париж миротворцем, переможцем, людиною, яка вирішила конфлікт в Європі. І Путін був не готовий давати йому такий подарунок", - вважає нардеп.



Він зауважив, що як тільки Макрон повернувся до Парижу з'явилась інформація, що Росія готує маневри в Чорному морі.



"Заява Джонсона і я абсолютно вірю цим даним розвідки і політиків, що вони спеціально ексалюють, щоб дати чіткий сигнал Макрону: "Або ти з нами будеш погоджуватися", мова йде про виконання Мінських угод в їх трактуватнні, або "ми будемо поводитися, як будемо і подарунків від нас не чекай".

Візит Макрона був непоганий для нас, бо він не здав наші інтереси, але з іншого боку, ми отримали певну ескалацію з боку Москви. Це наслідок дій французької дипломатії", - підсумував Осадчук.



10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.

МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "повзучою окупацією" та закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.