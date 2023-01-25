ЄСПЛ визнав, що РФ була окупантом частини Донбасу з 11 травня 2014 року

Про це з посиланням на пресреліз рішення повідомила пресслужба Європейського суду із прав людини у твіттері.

Суд встановив, що території на сході України, захоплені сепаратистами, з 11 травня 2014 року були під юрисдикцією Російської Федерації.

ЄСПЛ посилається на присутність військових РФ на сході України з квітня 2014 року та широкомасштабне розгортання російських військ найпізніше із серпня 2014. Отже, суд має право розглядати позов України до РФ щодо війни на Донбасі.

Зазначається, що Суд визнав більшість скарг уряду України прийнятними та перейде до розгляду їх по суті. ЄСПЛ має визначити чи порушувала Росія права людини в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, Суд визнав скаргу уряду Нідерландів про збиття рейсу MH17 прийнятною. Відомо, що позов Нідерландів за збиття авіалайнера MH17 проти РФ додали до українського.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17.

17 листопада суд озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі - Сергій Дубинський та Леонід Харченко. За рішенням суду вони повинні виплатити €16 мільйонів компенсації родичам загиблих.

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