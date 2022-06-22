Еспресо - патріотичний телеканал, вимкнення його з ефіру треба терміново виправляти, - нардеп Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко наголосив, що Україна захищає не тільки незалежність, а й цінності. А наші цінності - це цінності свободи
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я бачу проблему з відключенням низки телеканалів і в тому числі телеканалу "Еспресо" від цифрового мовлення. На запису ролика, з кабінету Зеленського, було чутно аудіофайл телеканалу "Еспресо". Це дуже показове, що сама влада хоче дивитись об‘єктивні ЗМІ, а не марафон, який з кожним днем дивляться все менше людей", - зауважив Гончаренко.
Також народний депутат додав, що телеканал "Еспресо" - це патріотичний канал з патріотичними журналістами.
"Воєнний час накладає відбиток. Демократичні країни були у воєнних станах. Цей досвід каже, що на кожному каналі призначається відповідальна людина, яка комунікує зі спецслужбами й слідкує за ефірами та контентом. Телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" без проблем би вбудувалися у систему та відповідали всім вимогам. "Еспресо" абсолютно патріотичний канал з патріотичними журналістами. Рішення про виключення є неправильним і не обґрунтованим. Це треба терміново виправляти. Ми захищаємо не тільки нашу незалежність, але і наші цінності. А наші цінності - це цінності свободи. Ми не маємо побудувати тут другу Росію", - підкреслив Гончаренко.
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