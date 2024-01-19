На Еспресо покажуть документальний фільм про Дениса Монастирського
В суботу, 20 січня, о 22.00 у ефірі телеканалу Еспресо документальний проєкт "Незавершений політ" про загиблого в авіакатастрофі очільника МВС Дениса Монастирського
"Незавершений політ" присвячений особистості Дениса Монастирського, його ціннісним орієнтирами та пріоритетам, ідеям та ініціативам, запровадженим із початком повномасштабного вторгнення.
У проєкті близько 40 ексклюзивних інтерв’ю колег, друзів та рідних Монастирського. Крізь їхні спогади відкриваються різні аспекти життя головного героя, його захоплення, сумніви, життєва філософія і принципи, яким він слідував. До знімання доєдналися: Валерій Залужний, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів, Олександр Мартиненко та багато інших.
Виробництвом займалась компанія Bno-Airiian Production. Автор ідеї – Ростислав Смірнов. Режисер – Микола Короткий. Сценарист – Дмитро Терновий. Продюсер – Людмила Бно-Айріян.
18 січня 2023 року, гелікоптер, в якому перебував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та члени його команди, зазнав катастрофи у Броварах. Фільм створений до роковин трагедії.
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