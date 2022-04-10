Естонія надіслала Україні понад 10 тонн обладнання для відновлення електроліній, зруйнованих унаслідок війни

Про це йдеться на сайті міністерства економіки та комунікацій Естонії.



"Естонія всіляко допомагає Україні, яка потрапила під атаку з боку режиму Путіна. В Україні зараз руйнується багато інфраструктури. Ми допоможемо їм його відновити, адже наявність електроенергії є елементарною і життєво необхідною. Велике спасибі Естонській асоціації електротехнічних підрядників, яка швидко долучилася до заходу та внесла вагомий внесок у допомогу Україні!" - зауважив міністр економіки й інфраструктури Естонії Тааві Аас.



Гендиректор Асоціації електротехнічних підрядників Естонії Каарел Янес акликав підприємців інших сфер і організацій максимально допомагати Україні.



"Жорстокі кадри геноциду агресора останніх днів підкреслюють, що внесок усіх нас є суттєвим. Інакше наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж сьогоднішні труднощі з поставками або зростання цін", - наголосив він.



Асоціація електротехнічних підрядників Естонії й Мінекономіки й інфраструктури Естонії надали допомогу на прохання Міненергетики України. За сприяння МЗС України, до країни вирушило понад 10 тонн високовольтних алюмінієвих проводів, кабелів та іншого обладнання.

Нагадаємо, Естонія передала Україні велику партію військової допомоги.

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