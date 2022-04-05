Гармати, гранатомети, дрони та засоби захисту. Естонія передала Україні велику партію військової допомоги
Окрім зброї, було надіслано гуманітарний та медичний вантаж від місцевих підприємців
Про це повідомляє посольство Естонії в Україні.
"Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати. Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту", - зазначається у повідомленні.
У посольстві зазначають, що для того, аби Україна залишалася вільною, потрібно ще більше:
"Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ".
- Нагадаємо, цими вихідними США надіслали в Україну військової допомоги на $800 млн.
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