Гармати, гранатомети, дрони та засоби захисту. Естонія передала Україні велику партію військової допомоги

Про це повідомляє посольство Естонії в Україні.

"Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати. Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту", - зазначається у повідомленні.

У посольстві зазначають, що для того, аби Україна залишалася вільною, потрібно ще більше:

"Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ".



Нагадаємо, цими вихідними США надіслали в Україну військової допомоги на $800 млн.

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