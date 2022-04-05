Цимих вихідними США надіслали в Україну військової допомоги на $800 млн, - Пентагон

Про це повідомляє CNN, з посиланням на заяву речника Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ще один пакет безпекової допомоги прибуде в Україну "протягом наступних 24 годин".

"Ми віддаємо пріоритет тим видам зброї, які, як ми знаємо, найбільше потребують українці: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.

Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

"Це додатковий інструмент підтримки України. І це зовсім не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.

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