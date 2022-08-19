Естонія офіційно запропонує ЄC запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ
Естонія зробить офіційну пропозицію Європейської комісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії
Про це пише ERR з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав розширені санкції проти Росії в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні особи та організації. Естонія також хотіла б, що обмеження також поширилися і на поїздки громадян РФ до Європи.
Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це зробила Естонія.
"Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії до Європи, та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян", - наголосив він.
- 18 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- Того ж дня уряд Естонії прийняв рішення про відправлення в Україну ще одного пакету оборонної допомоги.
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