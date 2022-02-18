Естонія передала Україні снаряди для ПТРК Javelin

Про це повідомив естонський посол Каймо Кууск.



"Javelin щойно прибули в Україну і вже передані українським підрозділам. Зробили це з військовим аташе. #StandWithUkraine", - написав дипломат.



Нагадаємо, 11 лютого до України прибули ще 90 тонн американських боєприпасів.

15 лютого Литва направила в Україну військових інструкторів для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger.