Естонія передала Україні снаряди для ПТРК Javelin
До України 18 лютого прибули снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin
Про це повідомив естонський посол Каймо Кууск.
"Javelin щойно прибули в Україну і вже передані українським підрозділам. Зробили це з військовим аташе. #StandWithUkraine", - написав дипломат.
- Нагадаємо, 11 лютого до України прибули ще 90 тонн американських боєприпасів.
- 15 лютого Литва направила в Україну військових інструкторів для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger.
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