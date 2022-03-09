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Війна з Росією: хроніка
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Естонія припинила транслювати російський канал РБК через виправдання війни РФ проти України

9 березня, 2022 середа
07:15
війна з Росією

В Естонії телеоператор Telia Eesti першим припинив трансляцію російського каналу РБК, який поширює військову пропаганду РФ і виправдовує війну Росії проти України

Про це пише Forte.

"РБК, телеканал, який цілодобово фокусувався переважно на економічних новинах, останніми днями повністю зосередився на виправданні військових дій Росії в Україні. Серед іншого транслювали всі пресконференції Міноборони Росії", - повідомило видання.

За словами речника Telia Eesti Райго Нойдорфа, на РБК, імовірно, накладуть ті ж обмеження, що й на канали, заборонені 24 лютого.

Припис, виданий 24 лютого, заборонив ретрансляцію каналів "РТР Планета", "НТВ Мир і НТВ Мир Балтика", "Росія 24", "Білорусь 24" і "TV Center International (TVCI)", оскільки вони транслюють "у контексті виступу президента Росії або його частини, що розпалює ненависть до українців та виправдовує порушення міжнародного права та військовий напад".

Телеканал РБК не потрапив до цього переліку, але згодом його зміст почали аналізувати. Також Управління захисту прав споживачів та технічного нагляду стежить на іншими російськомовними каналами.

Крім того, в Естонії закрили канали "Первый канал", 5TV (Petersburg - Channel Five), CTC Media, REN TV та "Канал 78", "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музика Первого", "Время", "Телекафе", "Бобер", "О!", "Поехали!", "Победа", "Катюша" та "Карусель", оскільки їх контролює підсанкційний банк "Росія".

За інформацією видання Forte, в Естонії досі не обмежили поширення контенту медіа РФ у інтернеті.

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