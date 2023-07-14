Естонська розвідка про війну РФ проти України: ЗСУ близькі до великого успіху
Начальник розвідцентру сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українці близькі до великого успіху, а резерви Російської Федерації вичерпуються
Про це він сказав на брифінгу в міноборони 14 липня.
Гросберг розповів про тактику ЗСУ щодо знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами та про успіхи в районах під Бахмутом.
"Усе це свідчить про те, що українці близькі до успіху", - сказав він.
За словами генерала, те, що ЗСУ досі утримують Бахмут, а елітні підрозділи російських десантників несуть величезні втрати, дуже демотивує окупантів.
"У якийсь момент це має призвести до більшого успіху", - вважає Гросберг.
На південному фронті, в районі Запоріжжя та Великої Новоселівки, українські підрозділи зайняли нові рубежі, відзначив генерал. Також він згадав атаку на готель у тимчасово окупованому Бердянську, внаслідок якого було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.
Гросберг дійшов висновку, що "ресурси Російської Федерації вичерпуються".
- Раніше розвідник оцінив втрати західної техніки, зазначивши, що вони складають менше 10%.
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