Естонська розвідка: Україна в боях втратила менше 10% західної техніки
Начальник розвідцентру сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що в нинішніх боях Україна втратила менше 10% техніки, яка була надана західними країнами
Про це повідомляє видання ERR.
Водночас Гросберг сказав, що цей показник може зрости, оскільки втрати техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.
Він також додав, що західна техніка краще захищає військовослужбовців і, навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають та не отримують серйозних поранень.
Окрім цього, начальник естонської розвідки розповів, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців, не брали участі в останніх бойових діях.
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