Естонська розвідка: Україна в боях втратила менше 10% західної техніки

Про це повідомляє видання ERR.

Водночас Гросберг сказав, що цей показник може зрости, оскільки втрати техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.

Він також додав, що західна техніка краще захищає військовослужбовців і, навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають та не отримують серйозних поранень.

Окрім цього, начальник естонської розвідки розповів, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців, не брали участі в останніх бойових діях.