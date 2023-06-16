Резніков: домовилися зі Словаччиною та Чехією про закупівлю і ремонт БМП
Україна за підсумками зустрічі у форматі Рамштайну уклала декларацію зі Словаччиною та Чехію про закупівлю та обслуговування БМП
Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.
"Підписано декларацію про наміри у сфері закупівлі та експлуатації БМП з Чеською та Словацькою Республіками. Деталі згодом. Проте це важливий крок у співпраці наших країн", - написав Резніков.
Крім того, міністр повідомив про нові можливості для ремонту танків Leopard.
"Ще одне важливе рішення: ремонт танків Leopard. Чудова спільна презентація Польщі та Німеччини щодо створення системи хабу з ремонту танків на території Польщі", - написав Резніков.
Міністр подякував міжнародним партнерам за підтримку України.
"Як резюме по черговому засідання у форматі "Рамштайн": сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною і я вдячний Ллойду Остіну за його лідерство, а також дякую всім нашим друзям і партнерам за непохитну підтримку", - написав Резніков.
Раніше концерн Rheinmetall отримав від міноборони Німеччини замовлення на 20 БМП Marder для України.
Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив упевненість у створенні "пташиної коаліції" винищувачів на підтримку України.
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