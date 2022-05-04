Естонця заарештували за букву z і георгіївську стрічку у вікні квартири
Мешканця Таллінна заарештували на 13 діб через прапор РФ, букву z і георгіївську стрічку у вікні квартири
Про це йдеться у фейсбуці Пих'яської префектури поліції.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканці Таллінна бачили у вікні багатоповерхівки російський прапор, георгіївські стрічки та приклеєну на вікно літеру Z. Занепокоєні провокаційною символікою, містяни повідомили правоохронцям. Вони поспілкувалися з 48-річним чоловіком, але той не зрозумів проблеми.
"У нашому публічному просторі немає місця, щоб висловити свою думку в такий спосіб. Чоловіка затримали неправомірного вироку, а на судовому засіданні в п'ятницю чоловіка засудили до 13 днів арешту за наклеювання символів на вікно, яке чоловіка доставили безпосередньо із зали суду до ізолятора", - наголосили в поліції.
- 21 квітня Естонія визнала дії РФ в Україні геноцидом українського народу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.71
- Актуальне
- Важливе