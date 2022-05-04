Естонця заарештували за букву z і георгіївську стрічку у вікні квартири

Про це йдеться у фейсбуці Пих'яської префектури поліції.



Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканці Таллінна бачили у вікні багатоповерхівки російський прапор, георгіївські стрічки та приклеєну на вікно літеру Z. Занепокоєні провокаційною символікою, містяни повідомили правоохронцям. Вони поспілкувалися з 48-річним чоловіком, але той не зрозумів проблеми.



"У нашому публічному просторі немає місця, щоб висловити свою думку в такий спосіб. Чоловіка затримали неправомірного вироку, а на судовому засіданні в п'ятницю чоловіка засудили до 13 днів арешту за наклеювання символів на вікно, яке чоловіка доставили безпосередньо із зали суду до ізолятора", - наголосили в поліції.

21 квітня Естонія визнала дії РФ в Україні геноцидом українського народу.

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