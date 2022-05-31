Евакуація населення із "гарячих" точок російсько-української війни: Харківщина і Луганщина
Про ситуацію на прифронтових територіях, чому частина українців не хочуть виїжджати із зони бойових дій та що найчастіше беруть із собою
У вівторок об 11:00 у програмі "Волонтери і війна" Христина Парубій про евакуацію населення поговорила із волонтером Ігорем Балакою. Про ситуацію на прифронтових територіях, як волонтерам вдається вивозити українців із зони бойових дій, чому люди зачасту не хочуть виїжджати Ігор Балака розповів зі Сходу України.
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