Евакуація з Луганщини більше неможлива, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

"Ситуація буде погіршуватися, адже, щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність. Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації”, - написав він.

Гайдай зауважив, що евакуація могла б "розв‘язати руки" ЗСУ.

"Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива. Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - підкреслив він.