Евакуація з Луганщини більше неможлива, - Гайдай
Евакуація з Луганської області стала неможливою, росіяни обстрілюють "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.
"Ситуація буде погіршуватися, адже, щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність. Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації”, - написав він.
Гайдай зауважив, що евакуація могла б "розв‘язати руки" ЗСУ.
"Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива. Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - підкреслив він.
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