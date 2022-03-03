Евакуюють жінок і дітей: Кличко закликав не залишати авто на залізничному вокзалі та розповів про ситуацію в Києві
Мер Києва, Віталій Кличко звернувся до мешканців міста. Він запевнив, що місто живе і працює, діти зі столичних дитячих будинків евакуйовані у безпечне місце, а пошкоджену 2 березня теплотрасу біля залізничного вокзалу відновлюють комунальники
Про це Кличко написав у Telegram.
Мер також повідомив, що звуки вибухів у Києві в ніч на 3 березня були наслідком роботи української протиповітряної по російських ракетах. За словами міського голови, руйнувань та травмованих немає. Пошкоджену теплотрасу планують відновити 3 березня.
Також мер Києва закликав не залишати масово авто біля залізничного вокзалу, оскільки це заважає евакуації жінок і дітей. Покинуті машини переміщують на вулиці, що поруч - Жилянську, Саксаганського та інші. Військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені авто, які блокують проїзд і гальмують евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони Києва.
Крім того, мер розповів, що майже всі діти зі столичних дитячих будинків сімейного типу перебувають у безпеці за містом, а двома днями раніше до Польщі евакуювали 50 вихованців із п'яти будинків сімейного типу разом із батьками-вихователями.
"Київ, за сприяння Центру "Спасемо Україну" також вивіз до Польщі 176 дітей з інвалідністю з міських дитячих будинків-інтернатів. І вчора до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт", - додав Кличко.
Мер нагадав, що в Києві працює гуманітарний штаб для забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності тих, хто потребує такої допомоги. Контакти штабу можна дізнатися на сайті Київради за посиланням.
"З нами наші захисники - Збройні сили, поліція, тероборони. Місто живе і працює! І ми його будемо захищати!"- підсумував Кличко.
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