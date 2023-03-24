Євро-2024: Чорногорія мінімально перемогла Болгарію на старті кваліфікації
У 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Чорногорії здобула перемогу над Болгарією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Чорногорії з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота Болгарії на 70-й хвилині забив Нікола Крстович.
За місце грати на Євро-2024, окрім Болгарії та Чорногорії, у групі G борються Угорщина, Литва та Сербія.
У наступному турі Болгарія зіграє проти Угорщини, а Чорногорія зустрінеться зі Сербією. Матчі пройдуть 27 березня.
Євро-2024
1-й тур. Кваліфікація
24 березня
Болгарія - Чорногорія 0:1
Гол: Крстович, 70
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