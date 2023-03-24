Євро-2024: Чорногорія мінімально перемогла Болгарію на старті кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Чорногорії з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота Болгарії на 70-й хвилині забив Нікола Крстович.

За місце грати на Євро-2024, окрім Болгарії та Чорногорії, у групі G борються Угорщина, Литва та Сербія.

У наступному турі Болгарія зіграє проти Угорщини, а Чорногорія зустрінеться зі Сербією. Матчі пройдуть 27 березня.

Євро-2024

1-й тур. Кваліфікація

24 березня

Болгарія - Чорногорія 0:1

Гол: Крстович, 70