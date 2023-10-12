Євро-2024: гру Ізраїлю проти Косова перенесли на невизначений термін
Відбірковий матч чемпіонату Європи між збірними Ізраїлю та Косово перенесли з 15 жовтня на невизначений термін
Про це повідомляє УЄФА у twitter.
Гру, яка мала відбутися 15 жовтня у Приштині, перенесено на невизначений термін через напад ХАМАС на Ізраїль. Нову дату матчу оголосять пізніше.
Раніше УЄФА переніс матч кваліфікації Євро-2024 між Ізраїлем та Швейцарією на 15 листопада.
Ізраїль у відборі виступає у групі I, має 11 очок та займає в турнірній таблиці третє місце. Косов з 4 пунктами - п'яте. Лідирує з 14 балами Швейцарія, другою з 12 очками йде Румунія. У Білорусі 4 пункти, у Андорри - 2.
До фінальної частини турніру вийдуть дві найкращі команди з групи.
- 9 жовтня УЄФА оголосив про перенесення запланованих на жовтень міжнародних матчів, які мали відбутися в Ізраїлі.
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