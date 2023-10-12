Євро-2024: гру Ізраїлю проти Косова перенесли на невизначений термін

Про це повідомляє УЄФА у twitter.

Гру, яка мала відбутися 15 жовтня у Приштині, перенесено на невизначений термін через напад ХАМАС на Ізраїль. Нову дату матчу оголосять пізніше.

Раніше УЄФА переніс матч кваліфікації Євро-2024 між Ізраїлем та Швейцарією на 15 листопада.

Ізраїль у відборі виступає у групі I, має 11 очок та займає в турнірній таблиці третє місце. Косов з 4 пунктами - п'яте. Лідирує з 14 балами Швейцарія, другою з 12 очками йде Румунія. У Білорусі 4 пункти, у Андорри - 2.

До фінальної частини турніру вийдуть дві найкращі команди з групи.