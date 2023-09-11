Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня

Євро-2024

Кваліфікація

10 вересня

Група B

Ірландія - Нідерланди 1:2

Голи: Іда, 4 - Гакпо, 19, Вегхорст, 56

Греція - Гібралтар 5:0

Голи: Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 82, Масурас, 70, 90+1

Група E

Албанія - Польща 2:0

Голи: Асані, 37, Даку, 62

Фарерські острови - Молдова 0:1

Гол: Раце, 53

Група G

Литва - Сербія 1:3

Голи: Паулаускас, 45 - Мітрович 21, 32, 43

Чорногорія - Болгарія 2:1

Голи: Савич, 45+1, Йоветич, 90+6 - Боруков, 79

Вилучення: Вуячич, 59 (Чорногорія)

Нереалізований пенальті: Делев, 61 (Болгарія)

Група H

Фінляндія - Данія 0:1

Гол: Гейб'єрг, 86

Казахстан - Північна Ірландія 1:0

Гол: Самородов, 27

Сан-Марино - Словенія 0:4

Голи: Віпотнік, 4, Млакар, 16, Ловрич, 61, Корнічнік, 67

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.

Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія після 5 ігор.

У збірної Італії 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місця з Північною Македонією. У Мальти - 0 пунктів.

Наступний матч збірна України проведе 12 вересня у Мілані проти Італії.