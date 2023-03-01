Про це повідомляє офіційний сайт "Аль-Айну".

За словами Реброва, українець пропустить щонайменше один матч чемпіонату ОАЕ, в якому "Аль-Айн" 2 березня зіграє проти "Дібби".

"Ярмоленко пропустить наступний матч. Працюємо, щоб відновити його якомога швидше. Деякі травми вимагають часу, щоб гравець одужав. Лікарі, які спостерігають за його станом, визначать дату його повернення", - сказав Ребров.

Андрій Ярмоленко травмувався у матчі за Суперкубок ОАЕ проти "Аль-Шараджі" (0:1). Через це лідер збірної України ризикує пропустити стартову гру кваліфікації Євро-2024, в якому наша команда зіграє 26 березня у Лондоні з Англією.

Ярмоленко у нинішньому сезоні зіграв за "Аль-Айн" 22 матчі, забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

За збірну України Ярмоленко провів 112 матчі та забив 45 м'ячів.

Очікується, що Сергій Ребров після завершення контракту з "Аль-Айном" влітку 2023 року очолить збірну України. До цього з національною командою у ролі в. о. головного тренера працюватиме Руслан Ротань, який паралельно очолює молодіжну збірну України та "Олександрію".

Суперниками українців у відборі Євро-2024, окрім Англії, також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.