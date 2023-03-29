Євро-2024: результати відбіркових матчів 28 березня
У вівторок, 28 березня, були зіграні завершальні матчі 2-го туру кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 2-й тур
28 березня
Група A
Грузія - Норвегія 1:1
Голи: Мікатадзе, 60 - Серлот, 15
Шотландія - Іспанія 2:0
Голи: Мактоміней, 7, 51
Група D
Туреччина - Хорватія 0:2
Голи: Ковачич, 20, 45+4
Уельс - Латвія 1:0
Гол: Мур, 41
Група I
Швейцасрія - Ізраїль 3:0
Голи: Варгас, 39, Амдуні, 47, Відмер, 52
Румунія - Білорусь 2:1
Голи: Станчу, 17, Бурке, 19 - Морозов, 86
Косово - Андорра 1:1
Голи: Жегрова, 59 - Росас Убах, 61
- 27 березня у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу збірна Франції переграла у гостях Ірландію, а Молдова відібрала очки у Чехії.
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