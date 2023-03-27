Євро-2024: Розклад усіх матчів та трансляцій 27 березня
У понеділок, 27 березня, у кваліфікації Євро-2024 Франція зустрічається з Ірландією, а Нідерланди приймають Гібралтар
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 2-й тур
27 березня
Група B
21:45 Нідерланди - Гібралтар
21:45 Ірландія - Франція
Група E
21:45 Польща - Албанія
21:45 Молдова - Чехія
Група F
21:45 Швеція - Азербайджан
21:45 Австрія - Естонія
Група G
21:45 Угорщина - Болгарія
21:45 Чорногорія - Сербія
Трансляції усіх матчів - на Megogo
- 26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії - 0:2.
- Тренер збірної України Руслан Ротань заявив, що запорукою поразки у матчі відбору Євро-2024 від Англії стали два пропущених голи наприкінці першого тайму
- В інших матчах неділі Казахстан сенсаційно переміг Данію, а Італія переграла Мальту в грі суперників збірної України.
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