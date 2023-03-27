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Головна Спорт Євро-2024: Розклад усіх матчів та трансляцій 27 березня

Євро-2024: Розклад усіх матчів та трансляцій 27 березня

27 березня, 2023 понедiлок
08:34
Спорт Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024

У понеділок, 27 березня, у кваліфікації Євро-2024 Франція зустрічається з Ірландією, а Нідерланди приймають Гібралтар

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024

Кваліфікація. 2-й тур

27 березня

Група B

21:45 Нідерланди - Гібралтар

21:45 Ірландія - Франція 

Група E

21:45 Польща - Албанія

21:45 Молдова - Чехія

Група F

21:45 Швеція - Азербайджан

21:45 Австрія - Естонія

Група G

21:45 Угорщина - Болгарія 

21:45 Чорногорія - Сербія 

Трансляції усіх матчів - на Megogo

футбол
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