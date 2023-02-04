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Головна Спорт Євро-2024: Україна перед грою з Англією втратила основного голкіпера

Євро-2024: Україна перед грою з Англією втратила основного голкіпера

4 лютого, 2023 субота
15:46
Спорт Георгій Бущан

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан переніс операцію після якої відновлюватиметься півтора місяця

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".  

Зазначається, що Бущан 4 лютого переніс у Мюнхені хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі. У київському клубі зазначили, що відновлення після операції триватиме близько півтора місяця.

Таким чином, Бущан не зможе набрати форму до стартового матчу збірної України у кваліфікації Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня у Лондоні. 

Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта. 

У нинішньому сезоні 28-річний Бущан зіграв за "Динамо" 13 матчів. Загалом він захищав ворота збірної України у 15 іграх та був основним голкіпером національної команди у відборі чемпіонату світу-2022. 

  • 13 січня Українська асоціація футболу оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.

  • 25 січня Українська асоціація футболу підтвердила, що веде перемовини із Сергієм Ребровим щодо призначення на посаду головного тренера збірної України. 

футбол
Динамо
Збірна України
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