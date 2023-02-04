Євро-2024: Україна перед грою з Англією втратила основного голкіпера
Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан переніс операцію після якої відновлюватиметься півтора місяця
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Зазначається, що Бущан 4 лютого переніс у Мюнхені хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі. У київському клубі зазначили, що відновлення після операції триватиме близько півтора місяця.
Таким чином, Бущан не зможе набрати форму до стартового матчу збірної України у кваліфікації Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня у Лондоні.
Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
У нинішньому сезоні 28-річний Бущан зіграв за "Динамо" 13 матчів. Загалом він захищав ворота збірної України у 15 іграх та був основним голкіпером національної команди у відборі чемпіонату світу-2022.
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