Євро-2024: Який вигляд має турнірна таблиця після поразки України від Англії
Збірна Англії завдяки перемозі над Україною стала одноосібним лідером групи C у кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
26 березня Англія перемогла вдома Україну 2:0, а Італія на виїзді здолала з аналогічним рахунком Мальту.
Збірна Англії набрала 6 очок та стала одноосібним лідером групи C. Італія має 3 пункти та займає друге місце, третьою йде Північна Македонія, в якої також 3 бали. Україна та Мальта не набрали жодного очка, команда Руслана Ротаня випереджає суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.
Наступну гру українці зіграють в гостях 16 червня проти Північної Македонії.
Інфографіка - uefa.com
- 26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії - 0:2.
- В інших матчах неділі Казахстан сенсаційно переміг Данію, а Італія переграла Мальту в грі суперників збірної України.
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