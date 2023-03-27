Євро-2024: Який вигляд має турнірна таблиця після поразки України від Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

26 березня Англія перемогла вдома Україну 2:0, а Італія на виїзді здолала з аналогічним рахунком Мальту.

Збірна Англії набрала 6 очок та стала одноосібним лідером групи C. Італія має 3 пункти та займає друге місце, третьою йде Північна Македонія, в якої також 3 бали. Україна та Мальта не набрали жодного очка, команда Руслана Ротаня випереджає суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

Наступну гру українці зіграють в гостях 16 червня проти Північної Македонії.

Інфографіка - uefa.com