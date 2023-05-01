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"Євробачення тут через війну": у Ліверпульському соборі українська художниця представила роботу про евакуацію з Ізюма

1 травня, 2023 понедiлок
16:22
Культура Katya Buchatska

З 1 травня українська художниця Катя Бучацька при сприянні Укрзалізниці представлятиме у діючому Ліверпульському соборі багатоканальну 14-годинну відеоінсталяцію "Ізюм — Ліверпуль"

Про це розповіла Катя Бучацька на своїй сторінці у фейсбук.

Робота художниці "Ізюм — Ліверпуль" передає українські пейзажі, які запам'ятали українські переселенці, залишаючи свої міста та рятуючи життя своїх дітей від повномасштабної агресії РФ.

Ця інсталяція працює на 12 відеоекранах, які відображають у режимі реального часу українські краєвиди за маршрутом залізничного сполучення Ізюм — Харків — Полтава — Миргород — Лубни — Київ — Фастів — Козятин — Вінниця — Хмельницький — Тернопіль — Красне — Львів — україно-польський кордон.

Katya Buchatska

"Ми записали дорогу з Ізюма до західного кордону, в 12 вікон вагона в обидві сторони, в декілька днів, в 12 терабайт, за підрахунками - це 3 024 000 кадрів", - зазначила Катя Бучацька.

Katya Buchatska

Katya Buchatska

З 1 по 19 травня у діючому Ліверпульському Соборі буде працювати відеоінсталяція "Ізюм — Ліверпуль", що створена для Єврофестивалю (EuroFestival) 2023. У коментарі британській службі BBC Бучацька сказала, що створила цю інсталяцію аби нагадати людям про війну в Україні, і що власне пісенний конкурс Євробачення відбувається в Ліверпулі саме через війну: "Євробачення тут через війну. Моя інсталяція та я тут через війну".

На своїй сторінці у фейсбуці Катя написала: "Ізюм-Ліверпуль — ти стався через те, що не знайшлося в Україні такого великого бункера для конкурсу пісень і не знайшлося у цілому світі реального бажання надати нам все, щоб ми розвернули загарбників назад".

Україна
біженці
Війна з Росією
Велика Британiя
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