Які висновки ми б мали винести з процесів, що передували голосуванню цього законопроєкту:

Перше.

Ми повинні відсікати будь-які спроби протиставляти захист прав національних меншин і захист української мови. Навіть якщо від нас цього хтось вимагає, навіть якщо в ЄС, чи Венеційській комісії.

Нашою позицією повинно залишатися те, що державна мова — це про інтереси всіх громадян України, незалежно від їхнього національного походження. Розвиток і захист державної мови не повинен розглядатися як дії, спрямовані проти національних меншин. І навзаєм — захист прав меншин, збереження їхньої ідентичності та культури не повинні розглядатися як такі, що спрямовані проти розвитку української мови. Це потрібно зафіксувати й викинути будь-які дискусії на ці теми в майбутньому з інформаційного простору.

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Друге.

Цей законопроєкт 10288-1 став ілюстрацією того, що конструктивна співпраця уряду, громадянського суспільства і всіх фракцій парламенту є можливими. Нехай наші дискусії були гучними та місцями різкими, але вони привели до погодження спільного тексту законопроєкту, забезпечили його підтримку конституційною більшістю парламенту.

Третє.

Щоби в майбутньому дискусії були менш гучними, різкими й оперативнішими, діалог із суспільством про зміст важливих законопроєктів варто починати до, а не після реєстрації законопроєкту.

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Четверте.

Нам варто пам'ятати, що в процесі євроінтеграції потрібно не забувати про відстоювання наших інтересів, а не сліпо і швидко слідувати вимогам, які нам будуть вигадувати на багаторічному шляху ще не одні "доброзичливі" сусіди. Наша мета вступу в ЄС, це про посилення позицій нашої держави, а не про їх послаблення. Тому для нас дуже важливо наскільки сильними й впевненими ми увійдемо у ЄС, Нам не цікава роль "бідного родича". Якщо ми хочемо розвиватися і процвітати, то повинні вступати в ЄС як повноправні партнери. А це буде залежати від того, як ми розпочнемо і пройдемо цей багаторічний переговорний марафон.

Ну і п'яте. Підсумок.

Євроінтеграція без русифікації відбудеться. Ми з вами досягли нашої мети. В Законі не буде жодних норм, які б загрожували поверненням русифікації. Парламент ухвалив євроінтеграційний закон. Уряд забезпечив присутність всіх важливих для європейських партнерів і національних меншин України норм і має чим відзвітувати перед засіданням Європейської Ради.

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Про автора. Тарас Шамайда, співкоординатор руху добровольців "Простір свободи"

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