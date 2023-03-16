Євроінтеграція, військова та гуманітарна підтримка України: Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії Каріньшем
Володимир Зеленський зустрівся у Києві прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем – обговорили євроінтеграцію України, військову та гуманітарну підтримку
Про це повідомила пресслужба президента України.
"Провів зустріч із Прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – в питанні надання необхідної для українського наступу зброї. Дякую Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України! Ваше суспільство, президент із самого початку цієї повномасштабної війни – навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, – підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цілісність", - йдеться у повідомленні.
Також у своєму твіттері про візит написав і прем'єр Латвії:
"Євроатлантична інтеграція України є нашою спільною метою. Політична, військова та гуманітарна підтримка Латвії триватиме стільки, скільки буде потрібно. Слава Україні!"
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