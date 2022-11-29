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Єврокомісар про відбудову України: сума наближається до 500 млрд євро і зростає щодня

29 листопада, 2022 вiвторок
00:01
війна з Росією

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що завдані агресією РФ збитки і кошти, потрібні на відбудову України, разом становлять суму, яка є не набагато меншою за 500 млрд євро

Про це Рейндерс сказав у Брюсселі під час щорічного Київського інвестиційного форуму, передає "Укрінформ".

Єврокомісар нагадав, що зроблена Світовим банком у взаємодії з Україною і ЄС попередня оцінка руйнувань, завданих агресією РФ, становила $97 млрд. Кошти, необхідні для відбудови України, Рейндерс оцінив у щонайменше 349 млрд євро.

"Тож зараз ми потребуємо суму, що є не набагато меншою за 500 млрд євро, і цей рахунок зростає щодня і щогодини, тому що просто зараз продовжуються російські обстріли Києва та інших міст України. Я бачив це на початку жовтня, коли ці обстріли розпочалися. Я провів три години у бомбосховищі і я бачив стійкість цих людей. Я бачив, як негайно після цих російських ударів на вулиці міст повертається "нормальне" життя, якщо взагалі можна говорити про якусь "нормальність" в умовах війни", - сказав Рейндерс.

Єврокомісар додав, що необхідно знайти спосіб спрямувати на відновлення України кошти РФ.

"До цього часу було можливим заморозити більше 18 млрд євро, що належать російським та білоруським олігархам та установам. Водночас ми зарезервували 300 млрд євро з резервів центробанку Росії. Так, дуже важливо шукати шлях для відбудови України, але водночас ми маємо подумати про те, що російська влада має заплатити за це відновлення. Ми шукаємо, як найкраще це організувати правовим шляхом", - сказав Рейндерс.

Крім того, єврокомісар наголосив на необхідності притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

"Сьогодні у Берліні ми матимемо зустріч міністрів юстиції "Групи семи". Я переконаний, що ми маємо однакову рішучість - не лише просуватися вперед із санкціями, не лише брати участь у відновленні України, але також переконатися, що ми досягли правосуддя для України. Ми маємо зробити це для народу України. Всі причетні у воєнних злочинах або у злочинах проти людяності мають постати перед правосуддям", - сказав Рейндерс.

Єврокомісар зазначив, що воєнні злочинці повинні відповісти в українському або міжнародному суді.

"Нам потрібне правосуддя в Україні. Ми маємо переконатися, що всі злочинці постануть перед українськими судами, перед судом в одній з європейських столиць або перед Міжнародним кримінальним судом. До кінця свого життя всі вони мають знати, що для них існує реальний ризик постати перед судом або трибуналом", - сказав Рейндерс.

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Єврокомісія
відбудова України
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