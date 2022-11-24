США та Європа допоможуть відновити енергетичну систему Україні
Уряд Сполучених Штатів Америки та представники Європейського Союзу нададуть допомогу для відновлення української енергетичної системи
Про це інформує міністр енергетики України Герман Галущенко.
Галущенко провів екстрені телефонні розмови з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом міністерства енергетики США про наслідки ракетних обстрілів для української енергосистеми, внаслідок яких було знеструмлено більшість споживачів.
Міністр акцентував на потребі у підтримці міжнародних партнерів.
"Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми", - наголосив Галущенко.
Партнери запевнили у "цілковитій підтримці та готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України".
Також сторони домовились про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.
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