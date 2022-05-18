Єврокомісія готова надати Україні чергову макрофінансову допомогу на суму 9 млрд євро
Європейська комісія запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу в сумі до 9 мільярдів євро
Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
"Ми пропонуємо поповнити значну короткострокову допомогу, надану до цього моменту, новою винятковою макрофінансовою допомогою для України в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році", - йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.
Президентка Єврокомісії також заявила, що ЄС несе відповідальність у керівництві зусиллями з відновлення України і принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції з реформами.
"Це має бути розрахований на майбутнє план, який повністю відображатиме потреби, визначені Україною. План стосуватиметься ключових реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової влади. І це має бути міцно закріплено в зеленому та цифровому переході та фундаментальних європейських цінностях", - сказала вона.
Фон дер Ляєн додала, що ЄС пропонує платформу реконструкції як частину цього плану, який спільно очолюють Україна та Єврокомісія та об’єднує країни-члени ЄС, інших двосторонніх або міжнародних донорів, міжнародні фінансові установи та інших однодумців.
"Метою цієї платформи було б узгодити напрямок руху та забезпечити максимальну синергію всіх зусиль. Ці інвестиції допоможуть Україні вийти сильнішою та стійкішою після спустошення, спричиненого путінськими солдатами", - сказала вона.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро. Згідно з проєктом документа, відбудова зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років, а кошти, виділені на відновлення, будуть пов'язані із суворими умовами, такими як боротьба з корупцією та зусилля українського уряду щодо проведення реформ. За планом, реформи мають наблизити Україну до ЄС.
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