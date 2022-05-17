Проєкт рішення, який комісія затвердити у середу, 18 травня, проаналізувала німецька газета Sueddeutsche Zeitung.

"План передбачає виділення коштів від держав-членів та міжнародних партнерів на проєкти в Україні. Ці кошти, як стверджують автори, пов’язані з жорсткими умовами, такими як боротьба з корупцією та реформи українського уряду. Такі реформи мають наблизити країну до ЄС – адже Україна хоче стати її членом", - наголошує видання.

За оцінками агентства, згідно з концепцією, реконструкція може тривати понад десятиліття. "Тут має застосовуватися принцип "побудувати краще". Це означає, що нова інфраструктура та будинки, наприклад, мають бути спроєктовані з урахуванням клімату. Скільки потрібно грошей, поки невідомо, але збитки від війни вже сягають сотень мільярдів євро".

Гроші на план реконструкції України надходитимуть від міжнародних партнерів. Але в стратегічних інтересах ЄС очолити зусилля і взяти на себе значну частину витрат, пояснює комісія. "Гранти Україні можуть покриватися додатковими платежами держав-членів до бюджету ЄС або перерозподілом у межах бюджету".

Щодо кредитів Києву з низькими відсотками, то Комісія пропонує фінансувати їх за рахунок власних боргів. "Тоді країни-члени несуть солідарну відповідальність за такі борги ЄС", - пише Sueddeutsche Zeitung.

Цікаво, що автори проєкту відбудови України скептично ставляться до використання на ці потреби арештованих активів Росії. "Влада Брюсселя також згадала про можливість використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції. Однак це вважається юридично чутливим", - пише газета.

Ще на початку квітня європарламентарі з групи United for Ukraine назвали 6 пріоритетних кроків на підтримку України: зброя, "план Маршалла", трибунал над РФ.

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