Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Єврокомісія надала додаткові 3,5 млн євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу

Єврокомісія надала додаткові 3,5 млн євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу

20 жовтня, 2021 середа
10:24
Економіка євро

Європейська Комісія надала додаткові 3,5 млн євро гуманітарної допомоги Донбасу на підтримку вразливих верств населення

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від російської окупації на сході України. Зазначається, що гуманітарна ситуація погіршилася у зв'язку із пандемією COVID-19, що призвело до ще більшої нестабільності та вразливості населення.

За словами єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, люди на сході України продовжують жити в страху та боротися за задоволення своїх основних потреб.

"Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається", - наводяться у повідомленні слова Ленарчича.

Зазначається, що додаткові кошти допоможуть найбільш вразливим верствам населення, у тому числі людям похилого віку та особам із інвалідністю, задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть направлені на забезпечення доступу до медицини і отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Зазначається, що допомога надійде вразливому населенню по обидва боки лінії розмежування.

За інформацією Єврокомісії, з березня 2014 року від кофлікту на Донбасі потстраждало понад 5,2 млн людей, 3,4 млн з яких все ще потребують гуманітарної допомоги по обидва боки лінії зіткнення.

У повідомленні також зазначається, що в 2021 році Єврокомісія виділила Донбасу 29 млн євро гуманітарної допомоги. З початку російської окупації Донбасу Європейський Союз виділив 194 млн євро на допомогу людям в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

гуманітарна допомога
Єврокомісія
фінансування
Донбас
Читайте також:
Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB
19 жовтня, 2021 вiвторок
Ф'юрі здивував іменем найнебезпечнішого боксера у надважкій вазі
Людмила Буймістер
18 жовтня, 2021 понедiлок
Фракція "Слуг" ухвалила виключити нардепку Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
Дмитро Разумков
19 жовтня, 2021 вiвторок
Разумков: Підписання Стефанчуком закону про олігархів може стати підставою для оскарження в КСУ
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.18
    Купівля 26.18
    Продаж 26.42
  • EUR
    Купівля 30.36
    Продаж 30.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
20 жовтня
12:22
Грузія дозволила поставки м'яса птиці з України
12:21
Олександр Усик (праворуч) проти Ентоні Джошуа
Новий тренер Джошуа вказав головну причину поразки британця від Усика
12:12
тест covid
У Великій Британії та Ізраїлі виявили новий більш небезпечний штам коронавірусу
12:00
порт
Мінінфраструктури у 2022 році планує віддати в концесію три об'єкти порту "Чорноморськ"
11:50
Віктор Ляшко
Ляшко планує звільнити керівника охорони здоров’я у Запоріжжі
11:30
Apple Music показав карту з "російським" Кримом
11:28
ФІФА
Понад 10 країн погрожують вийти з ФІФА у разі проведення ЧС з футболу кожні 2 роки, - AP
11:25
ПриватБанк
Державний ПриватБанк у січні-вересні отримав 21,2 млрд грн чистого прибутку
11:09
Павло Казарін
Колишній журналіст Сергій Лещенко захищає владу Зеленського від медіа, - Казарін
11:02
пенсія
Українці з 2022 року отримають особисті онлайн кабінети для контролю пенсійних накопичень
11:01
Еліна Світоліна
Матч Світоліної на Канарах перервали через несподівану причину
10:39
РФ лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі бойовика Косяка, - МЗС
10:33
Ронні Шилдс (праворуч) та Майк Тайсон
Джошуа до реваншу з Усиком готуватиме екстренер Тайсона та Холіфілда
10:14
Справа "вагнерівців"
51,5% українців знають про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", 39,5% з них вважають причиною провалу злив інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування КМІС
10:02
Гітанас Науседа
Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити перспективу членства України в ЄС, - Науседа
10:00
Гра у кальмара
Формула “Гри в кальмара”: корейські фільми, які захоплюють навіть більше, аніж суперхіт-2021
09:49
Ліонель Мессі (ліворуч) та Кіліан Мбаппе
Мбаппе незграбно "поцупив" у Мессі хет-трик у матчі Ліги чемпіонів
09:47
щеплення від коронавірусу
Понад 200 тис.: в Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19
09:31
Сергій Куюн
Граничні ціни на пальне будуть рости, якщо зростатимуть котирування на світових ринках, — Куюн
09:21
долар
Курс валют: долар продовжує дешевшати
09:13
Ентоні Джошуа
Джошуа знайшов винуватця поразки від Усика
09:12
Петро Порошенко
Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ та припинити блокаду конкурсу в САП
09:09
Разумков Зеленський
Президентські рейтинги. У Зеленського - різкий обвал. Другий - Порошенко. У Разумкова – стрімке зростання
09:04
інтернет
Facebook планує змінити назву, - ЗМІ
08:40
Барчук
Телеведуча Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на журналістів
08:38
Сергій Кривцов (ліворуч) та Карім Бензема
Правило неправильне: Тренер "Шахтаря" вигадав дивне виправдання поразці від "Реалу"
08:20
"Барселона" - "Динамо"
"Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
08:13
Коронавірус: за добу майже 19 тис. нових випадків, померли 495 людей
08:00
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
07:56
ООС
Вночі 20 жовтня окупанти поранили українського військового
07:46
Міхеїл Саакашвілі
Консиліум лікарів радить госпіталізувати Саакашвілі
07:30
Віталій Миколенко
"Барселона" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:23
підводний човен U35
Росія представляє критичну загрозу, - начальник британського штабу
06:59
Ліонель Мессі
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
00:44
"Шахтар"
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після ганебної поразки "Реалу"
2021, вiвторок
19 жовтня
23:51
"Шахтар" - "Реал"
"Шахтар" ганебно програв "Реалу" у Лізі чемпіонів
23:51
Оновлено
Шахтар - Реал, Манор Соломон (ліворуч)
"Шахтар" - "Реал" 0:5: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:57
У НАТО стурбовані російською політикою безпеки щодо України, Грузії та Молдови, - спецпредставник генсека
22:33
Матті Маасікас
"Позитивний крок": представник ЄС в Україні Маасікас привітав ухвалення закону про статус НАБУ
22:17
Михайло Романчук
Призер Олімпіади-2020 Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в Росію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV