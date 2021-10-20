Єврокомісія надала додаткові 3,5 млн євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.



Згідно з повідомленням, Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від російської окупації на сході України. Зазначається, що гуманітарна ситуація погіршилася у зв'язку із пандемією COVID-19, що призвело до ще більшої нестабільності та вразливості населення.



За словами єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, люди на сході України продовжують жити в страху та боротися за задоволення своїх основних потреб.



"Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається", - наводяться у повідомленні слова Ленарчича.



Зазначається, що додаткові кошти допоможуть найбільш вразливим верствам населення, у тому числі людям похилого віку та особам із інвалідністю, задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть направлені на забезпечення доступу до медицини і отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Зазначається, що допомога надійде вразливому населенню по обидва боки лінії розмежування.



За інформацією Єврокомісії, з березня 2014 року від кофлікту на Донбасі потстраждало понад 5,2 млн людей, 3,4 млн з яких все ще потребують гуманітарної допомоги по обидва боки лінії зіткнення.



У повідомленні також зазначається, що в 2021 році Єврокомісія виділила Донбасу 29 млн євро гуманітарної допомоги. З початку російської окупації Донбасу Європейський Союз виділив 194 млн євро на допомогу людям в Україні.

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