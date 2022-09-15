Про це йдеться на порталі Європейської комісії.

"Можливість культурного висловлювання та доступ для культури – необхідні частини життя. Це допомагає нам справлятися з травматичними подіями, формувати індивідуальну та колективну стійкість та дає нам інструменти для взаєморозуміння", – зазначила Марія Ґабрієль, уповноважена з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді.

Відомо, що для реалізації проєктів із підтримки української культури Єврокомісія виділила 5 мільйонів євро. У конкурсі зможуть узяти участь митці й культурні організації з України або інших країн, які беруть участь у програмі "Креативної Європи". У межах конкурсу відберуть три проєкти для фінансування.

Подати заявку на участь у конкурсі можна до 29 листопада 2022 року. Також опубліковані умови участі в конкурсі.

14 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл."Я хочу наголосити, що санкції проти Росії не будуть зняті. Також хочу сказати, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Наразі європейські країни надали Україні допомогу в сумі понад 90 млрд євро, не враховуючи військову допомогу. І це буде тривати далі", - наголосила вона.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb