Єврокомісія надасть технічну допомогу для 9-ти країн ЄС, які приймають біженців з України

Про це пише Financial Mirror.

За даними видання Єврокомісія допоможе Кіпру, Бельгії, Чехії, Франції, Греції, Італії, Польщі, Румунії та Словаччині. Допомога надаватиметься з використанням так званого Інструменту технічної підтримки (TSI). Це сприятиме раціональному розподілу грошей для прийняття та інтеграції українських біженців.

Також допомога включає процес адміністративного оформлення українських біженців, визнання їх професійної кваліфікації та дипломів з метою входження на ринок праці ЄС, адаптації шкільних атестатів з метою продовження освіти для дітей шкільного віку. Крім того, технічну підтримку в адаптації шкільних програм до потреб українських учнів та покращення міжвідомчої координації.

Додають, що Кіпру нададуть допомогу в процесі визнання кваліфікації та дипломів українських біженців, щоб полегшити їх вихід на ринок праці. Понад 16 500 українських біженців прибули на Кіпр з початку повномасштабного вторгнення Росії і близько 10 000 вже шукали статусу тимчасового захисту.

Європейська комісія запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу в сумі до 9 мільярдів євро.

Через війну з України виїхали понад 6,3 млн людей, ще 6,5 млн вважаються внутрішньо переміщеними. Про це свідчать дані ООН.

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