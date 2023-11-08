Єврокомісія підтримала надання Грузії статусу кандидата за певних умов

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що минулого року Європейська рада відмовилась надавати Грузії статус кандидата на членство, обмежившись визнанням європейської перспективи.

Видання нагадує, що наразі Євросоюз очікує, що кандидати на вступ узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема у питанні санкцій.

Шлях Грузії до ЄС

У межах євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Проте в ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюсселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти РФ і зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти обмежувальні заходи. Своєю чергою в правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.

Там сподіваються отримати статус кандидата в члени Євросоюзу до кінця року.