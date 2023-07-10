Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для українців іще на рік
Єврокомісія 9 липня погодила продовження ще на 12 місяців угоди з мобільними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв'язку за кордоном
Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.
Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.
У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди.
Паралельно ЄК готувалася до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна – ЄС прийняв пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг. Наступним кроком для України стане повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, після чого Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.
- 14 вересня 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС, що дасть можливість українцям здійснювати дзвінки та користуватися мобільним інтернетом у Євросоюзі за домашніми тарифами. Також вона зазначила, що Україна вже є технологічним центром, що розвивається, і домом для багатьох інноваційних молодих компаній.
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