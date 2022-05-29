Єврокомісія розробила план розблокування рішення про ембарго на російську нафту, - Bloomberg
Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС план з поступової відмови від постачання російської нафти
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел агенції Європейська комісія вже направила країнам-членам ЄС план, у якому пропонується відмовлятися від російської нафти, яка надходить трубопроводом "Дружба", поступово. У плані також визначено термін відмови від нафти, що поставляється морем — шість місяців, для нафтопродуктів — вісім місяців.
За даними агентства, посли ЄС мають зустрітись, сьогодні, 29 травня, щоб обговорити план. Як повідомили джерела Bloomberg, запровадження ембарго у такому вигляді допоможе задовольнити вимоги Угорщини, яка заблокувала рішення про ембарго, а також вирішити проблеми країн, які не мають виходу до моря, — Словаччини, Чехії та інших.
Ембарго на нафту було ключовим пунктом шостого пакету санкцій проти Росії.
- 27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти за винятком сировини, що постачається трубопроводом.
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