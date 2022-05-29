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Єврокомісія розробила план розблокування рішення про ембарго на російську нафту, - Bloomberg

29 травня, 2022 неділя
08:27
Економіка нафта нафтопровід Дружба

Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС план з поступової відмови від постачання російської нафти

Про це повідомляє Bloomberg

За даними джерел агенції Європейська комісія вже направила країнам-членам ЄС план, у якому пропонується відмовлятися від російської нафти, яка надходить трубопроводом "Дружба", поступово. У плані також визначено термін відмови від нафти, що поставляється морем — шість місяців, для нафтопродуктів — вісім місяців.

За даними агентства, посли ЄС мають зустрітись, сьогодні, 29 травня, щоб обговорити план. Як повідомили джерела Bloomberg, запровадження ембарго у такому вигляді допоможе задовольнити вимоги Угорщини, яка заблокувала рішення про ембарго, а також вирішити проблеми країн, які не мають виходу до моря, — Словаччини, Чехії та інших.

Ембарго на нафту було ключовим пунктом шостого пакету санкцій проти Росії.

  • 27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти за винятком сировини, що постачається трубопроводом. 

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ембарго
нафтопровід "Дружба"
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