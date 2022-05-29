Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агенції Європейська комісія вже направила країнам-членам ЄС план, у якому пропонується відмовлятися від російської нафти, яка надходить трубопроводом "Дружба", поступово. У плані також визначено термін відмови від нафти, що поставляється морем — шість місяців, для нафтопродуктів — вісім місяців.

За даними агентства, посли ЄС мають зустрітись, сьогодні, 29 травня, щоб обговорити план. Як повідомили джерела Bloomberg, запровадження ембарго у такому вигляді допоможе задовольнити вимоги Угорщини, яка заблокувала рішення про ембарго, а також вирішити проблеми країн, які не мають виходу до моря, — Словаччини, Чехії та інших.

Ембарго на нафту було ключовим пунктом шостого пакету санкцій проти Росії.

27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти за винятком сировини, що постачається трубопроводом.

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