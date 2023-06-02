Єврокомісія розробляє чотирирічний план фінансування України, - ЗМІ

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

За даними співрозмовників Financial Times, Єврокомісія опрацьовує пропозицію, що допоможе задовольнити фінансові потреби України до 2027 року.

Крім того, план передбачає заохочення таких союзників, як США та Велика Британія надавати Україні подібні довгострокові зобов'язання.

Наразі Єврокомісія розробляє пропозиції. За даними видання, вони можуть бути готові до Конференції з відновлення України, запланованої на 21-22 червня в Лондоні.

Раніше Єврокомісія виділила Україні новий транш макрофіну на €1,5 млрд.