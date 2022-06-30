Єврокомісія виділить Литві 55 млн євро для укріплення кордону
Європейська комісія виділила для Литви 55 млн євро на заходи з посилення захисту кордону з Білоруссю
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МВС Литви.
За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, це допоможе суттєво посилити захист кордону та краще запобігати нелегальній міграції.
Вона наголосила, що хоча спроб нелегального перетину кордону зараз набагато менше, потенційні загрози залишаються і країна інтенсивно продовжує побудову фізичного паркану на кордоні.
Зазначається, що системи спостереження мають встановити на шести КПП протягом поточного і наступного року, частину робіт вже завершили.
Раніше Єврокомісія надала Литві 15 млн євро для модернізації обладнання прикордонників. Тоді вдалося закупити гелікоптери, прилади нічного бачення, дрони й обладнання для сканування пальців.
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