Єврокомісія виділить Литві 55 млн євро для укріплення кордону

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МВС Литви.

За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, це допоможе суттєво посилити захист кордону та краще запобігати нелегальній міграції.

Вона наголосила, що хоча спроб нелегального перетину кордону зараз набагато менше, потенційні загрози залишаються і країна інтенсивно продовжує побудову фізичного паркану на кордоні.

Зазначається, що системи спостереження мають встановити на шести КПП протягом поточного і наступного року, частину робіт вже завершили.

Раніше Єврокомісія надала Литві 15 млн євро для модернізації обладнання прикордонників. Тоді вдалося закупити гелікоптери, прилади нічного бачення, дрони й обладнання для сканування пальців.

27 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь на питання журналіста щодо реакції НАТО на можливе вторгнення Росії у країни Балтії заявив, що НАТО воюватиме "за кожен дюйм" території членів Альянсу.

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