НАТО воюватиме за Литву, якщо Росія піде на вторгнення, - Столтенберг
НАТО воюватиме "за кожен дюйм" території членів Альянсу, якщо Росія вторгнеться до країн Балтії
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Liga.Net.
Він відповів на питання журналіста щодо реакції НАТО на можливе вторгнення Росії у країни Балтії.
Генсек нагадав, що НАТО існує для того, щоб захищати всіх союзників Альянсу.
"Зараз більша частина сил швидкого реагування НАТО дислокована саме в країнах Балтії", - підкреслив Столтенберг.
За його словами, мета нарощування присутності на східному фланзі - направити сигнал, що Альянс готовий до захисту своїх країн.
"Ми готові охороняти та захищати кожен дюйм нашої території, включно, звісно, з Литвою та іншими країнами Балтії. Роблячи це, ми забезпечуємо надійне стримування, мета якого - не у провокуванні конфлікту, а у його запобіганні", - пояснив він.
Генсек НАТО сказав, що вони "занепокоєні нарощуванням військової міці" в Калінінграді.
"Я впевнений, що Москва, президент Путін, розуміє наші гарантії колективної безпеки - і наслідки нападу на країну-союзницю в НАТО: він спричинить відповідь всього Альянсу", - підсумував Столтенберг.
- 17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу.
- 20 червня у держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту". Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.
- 26 червня повідомляли, що Єврокомісія хоче дозволити транзит російських товарів до Калінінграда. Литва планує накласти вето.
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