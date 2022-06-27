НАТО воюватиме за Литву, якщо Росія піде на вторгнення, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Liga.Net.

Він відповів на питання журналіста щодо реакції НАТО на можливе вторгнення Росії у країни Балтії.

Генсек нагадав, що НАТО існує для того, щоб захищати всіх союзників Альянсу.

"Зараз більша частина сил швидкого реагування НАТО дислокована саме в країнах Балтії", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, мета нарощування присутності на східному фланзі - направити сигнал, що Альянс готовий до захисту своїх країн.

"Ми готові охороняти та захищати кожен дюйм нашої території, включно, звісно, з Литвою та іншими країнами Балтії. Роблячи це, ми забезпечуємо надійне стримування, мета якого - не у провокуванні конфлікту, а у його запобіганні", - пояснив він.

Генсек НАТО сказав, що вони "занепокоєні нарощуванням військової міці" в Калінінграді.

"Я впевнений, що Москва, президент Путін, розуміє наші гарантії колективної безпеки - і наслідки нападу на країну-союзницю в НАТО: він спричинить відповідь всього Альянсу", - підсумував Столтенберг.

17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу.

20 червня у держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту". Росія відразу ж ініціювала військовий збір в Калінінградській області ракетних та артилерійських підрозділів.

26 червня повідомляли, що Єврокомісія хоче дозволити транзит російських товарів до Калінінграда. Литва планує накласти вето.